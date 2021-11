Bonus terme, che disastro: sito in tilt dopo 4 minuti. Come funziona il voucher e cosa cambia dopo il fattaccio

08 novembre 2021 a

Le prenotazioni per il bonus terme sono partite questa mattina alle 12. Peccato però che il sito di Invitalia, dove era possibile "mettersi in coda", sia andato in tilt dopo soli 4 minuti a causa dei troppi click da parte dei cittadini. In cosa consiste il bonus? E' un incentivo previsto dal governo, che copre l’intero trattamento richiesto, fino a un massimo di 200 euro a persona. E' rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. Per questa misura sono stati messi a disposizione ben 53 milioni di euro, ma solo 265mila fortunati potranno beneficiarne.

A causa dei problemi tecnici, comunque, le prenotazioni slittano: riprenderanno martedì 9 novembre alle ore 12. Lo ha comunicato Invitalia, precisando che la piattaforma "è stata sospesa per motivi tecnici, dovuti all'alto numero di accessi registrati fin dall'avvio della sua attività". Il sito in questione era destinato esclusivamente agli enti termali (circa 500) ed era quindi stato progettato considerando un numero di utenti fino a dieci volte maggiore.

Invitalia poi si è scusata con gli utenti, spiegando che "i tecnici si sono messi al lavoro per ripristinare la piattaforma e garantire il regolare accesso agli enti termali che possono effettuare le prenotazioni. Al tempo stesso saranno effettuati tutti i controlli necessari per verificare la validità delle richieste".

