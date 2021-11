Perugia, inghiotte un osso di pollo all'addio al celibato: "Evento rarissimo", com'è ridotto

09 novembre 2021 a

L'addio al celibato si trasforma in dramma a Perugia. Un 35enne, testimone di nozze, arrivato in Umbria con gli amici per festeggiare un matrimonio e il suo compleanno, ha ingerito un osso di pollo riportando una gravissima lacerazione dell'esofago. Sentitosi male durante il pranzo e soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Perugia, dov'è arrivato in condizioni molto gravi ed è stato operato dall’equipe della struttura complessa di Chirurgia Toracica diretta dal professor Francesco Puma. Come spiega Leggo, si è trattato di un evento raro perché un corpo estraneo accidentalmente ingerito non provoca quasi mai una lacerazione così in profondità.

L'osso di pollo, spiega una nota dell'Azienda ospedaliera di Perugia, deglutito accidentalmente "ha agito come una lametta, lacerando la parte distale dell’esofago e provocando un taglio di cinque centimetri". I primi sintomi sono stato dolori acuti, con il giovane arrivato in ospedale in stato di choc. La Tac di controllo ha evidenziato la lacerazione ed è stata necessaria una seconda Tac per individuare il punto esatto su cui intervenire. L'intervento chirurgico è durato quasi 4 ore: i medici guidati dal professor Puma sono riusciti ad estrarre l'osso e a riparare la lacerazione, applicando un lembo muscolare preventivamente allestito per proteggere ulteriormente l'esofago ferito. Il paziente è già stato dimesso dopo alcuni giorni di degenza ed è in buone condizioni, anche se il suo weekend di frizzi e lazzi non è andato esattamente come sperava.

