Coronavirus, Guido Rasi: "Ecco cosa fa il virus in una piazza no vax". I veri tragici numeri del contagio a Trieste

Le manifestazioni di protesta a Trieste ci dicono chiaramente che il Covid circola ancora e che senza vaccino e senza protezioni i contagi salgono in modo esponenziale. "A Trieste è stato condotto un esperimento volontario di massa e si è visto cosa fa il virus avendo un assembramento di persone non protette: il numero di contagi si è decuplicato in due settimane", osserva Guido Rasi, consulente del commissario all'emergenza Figliuolo ed ex direttore generale dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, in una intervista a ItaliaOggi.

Ora, prosegue Rasi, "abbiamo la dimostrazione con i fatti che i vaccini funzionano, di quali siano i rischi e i benefici", quindi non ha senso parlare di una comunicazione poco chiara. "Siamo a 5 miliardi di vaccinazioni, abbiamo visto cosa succede nei paesi a bassa vaccinazione, media ed alta. Ci sono tutti gli elementi per non avere dubbi, per una serena valutazione di cosa è opportuno fare".

E per quanto riguarda la terza dose, conclude Rasi, "era prevedibile per un virus che continua a circolare, ci saremmo potuti fermare alle due dosi solo se intanto il Covid si fosse spento". Ma "con un virus che ancora circola invece il sistema immunitario ha bisogno di una serie di ri-stimoli. Non capisco poi lo stupore: ci sono vari vaccini nel calendario vaccinale che si fanno in 3 dosi da decenni nel primo anno di vita del bambino, per esempio l'antipoliomielite, l'antitetanica, antiepatite b, l'antipertosse".

