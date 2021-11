Piazzapulita, follia no vax: "Come ca*** fa il Papa con i feti morti dentro?": l'ultimo delirio sul vaccino

11 novembre 2021 a

a

a

Andrà in onda questa sera 11 novembre da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, un'inchiesta con Fanpage sul mondo no vax. Una vera e propria immersione tra i negazionisti del vaccino e della pandemia da Covid. "Come ca*** fa il Papa a farsi il vaccino se ci sono i feti morti dentro?", sbraita un contestatore over 60 in una piazza no green pass. Parole agghiaccianti. E non sono le uniche.

La follia no vax è inquietante. Sostengono tesi antiscientifiche lette su Internet da totali incompetenti e non si fidano dei medici. Parlano di complotto e di grande reset. "Qui c'è il ritrovo dei carbonari dissidenti, se vogliono fare una retata arrivano qui e vanno a colpo sicuro", dice quello che sembra essere il proprietario di un locale. Quindi si sente dire da uno dei presenti: "Stiamo complottando".

"Dato allarmante". Il sondaggio della Ghisleri sulla terza dose? Parenzo sconvolto

Tra gli ospiti di Corrado Formigli di questa sera 11 novembre ci saranno il presidente di Confindustria Carlo Bonomi; l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; Matteo Bassetti dell'ospedale San Martino di Genova; Vincenzo Spadafora (del Movimento 5 Stelle); l’imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto e i giornalisti Francesco Cancellato, Annalisa Chirico, Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi e Antonio Padellaro.

"Il vincitore è... Pfizer". L'ultimo delirio di Francesca Donato: ecco il video che svela il "complotto" sul vaccino | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.