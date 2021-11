Vaccino, il sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla terza dose. David Parenzo: "Dato sconvolgente"

11 novembre 2021 a

Secondo un sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, illustrato da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata dell’11 novembre, il 70,9 per cento degli italiani dice di voler fare la terza dose. Questo numero, si specifica, corrisponde al 64,2 per cento dei maggiorenni (circa il 20-25 per cento in meno rispetto alla percentuale di chi fino ad oggi ha completato con doppia dose il ciclo vaccinale). Sostiene che non farà la terza dose il 6,9 per cento degli intervistati, evidentemente quelli che non hanno fatto nemmeno le prime due, ovvero i no vax.

Mentre è molto interessante il dato su chi si dice “indeciso” il 22,2 per cento. La domanda è: quanti di questi vorranno accedere alla 3 dose?

“Io sono ottimista di natura ma questi numeri sono preoccupanti”, commenta David Parenzo. “Non considero chi dice no. Ma il fatto che ci siano questi che hanno fatto il vaccino e di fatto non hanno avuto reazioni avverse è sconvolgente. C’è una percentuale significativa di chi si è vaccinato e dice no. E' un dato molto allarmante", sottolinea il giornalista. "Hanno visto i benefici di essersi vaccinati, possono circolare liberamente, eppure non sono convinti". I medici di base, conclude Parenzo, “in questo scenario sono fondamentali”.

