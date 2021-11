Luca Mercalli e i cambiamenti climatici: "Quale città italiana finirà sommersa". Non solo Venezia: un disastro

12 novembre 2021 a

Luca Mercalli è meteorologo e climatologo ed è stato intervistato da Leggo in merito ai cambiamenti drammatici verso cui potrebbe andare l’Italia e il mondo in generale se non dovessero essere adottare le contromisure adeguate. Proprio oggi si chiude a Glasgow la Cop26, che deve tener conto di proiezioni che entro fine secolo potrebbero radicalmente trasformare il mondo che conosciamo in un posto più difficile da vivere.

Meteo, allagamenti e "pioggia in grado di sommergere le auto": chi piomba nel caos

Per quanto riguarda l’Italia, come potrebbe apparire a fine secolo allo stato attuale delle cose? “Ci aspettiamo un metro di mare in più - ha dichiarato Mercalli a Leggo - nell’ipotesi peggiore, ossia che alla op26 si sia troppo lenti o non si prendano le decisioni giuste, i rischi maggiori sono che la temperatura a livello mondiale si alzi di cinque gradi, in Italia perfino di più per la vicinanza con il Nord Africa”.

Video su questo argomento Clima impazzito, Sicilia: il drammatico salvataggio di tre anziani bloccati in casa

Secondo il meteorologo e climatologo, le aree italiane più a rischio sarebbero le seguenti: “La zona lagunare da Monfalcone a Rimini, tra la laguna veneta e il delta del Po, è la più esposta per l’innalzamento del mare. Venezia potrebbe finire sott’acqua. Anche Rovigo, Chioggia, Comacchio, Ravenna. Molto esposte pure la piana di Fondi, nei pressi di Latina, e l’aeroporto di Fiumicino, nonché più zone costiere. Ci sono poi l’erosione delle spiagge, già in atto, e il cuneo salino, ovvero l’acqua salata che entra nelle falde idriche della terraferma. Alcuni luoghi diverrebbero invivibili e sarebbero abbandonati”.

