Pensioni, ribaltone di Natale: ecco chi riceve l'assegno prima (e incassa anche un bonus)

15 novembre 2021 a

a

a

Buone notizie per i pensionati, che potranno ritirare l’assegno relativo al mese di dicembre già dal 25 novembre presso lo sportello delle Poste. La novità è stata spiegata dalla Protezione Civile: “Allo scopo di consentire a Poste Italiane la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle pensioni, in modalità compatibili con con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza Covid, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili del mese di dicembre 2021 è anticipato”.

"Vicende sconcertanti". Reddito di cittadinanza spazzato via da Pagnoncelli: il report sul sussidio, fine dei giochi?

Ma le notizie non finiscono qui, dato che è tempo di tredicesima e anche di un importo aggiuntivo, già rinominato come “bonus di Natale”. Ovviamente quella della tredicesima non è una novità: come sempre a fine anno arriva anche per i pensionati la tredicesima mensilità, il cui ammontare è il risultato della divisione della retribuzione lorda mensile per i mesi lavorati.

Video su questo argomento "I soldi dei furbetti usiamoli per tagliare le tasse": Salvini spiega come cancellare il reddito grillino

Diverso il discorso per quanto concerne l’importo aggiuntivo, che ammonta a 154,94 euro: introdotto dalla legge finanziaria, è riconosciuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. Ovviamente per chi è titolare di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution non sarà necessario recarsi allo sportello: il 25 novembre verranno automaticamente accreditate le pensioni.

Statali e dipendenti del ministero? "Esplode" la (loro) busta paga: ecco quanto guadagneranno in più

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.