A4, terrore in autostrada: 12 chilometri contromano. Cosa svela il video a circuito chiuso: pazzesco a Trieste

Intorno alla mezzanotte di domenica 14 novembre un uomo ha percorso quasi 12 chilometri di autostrada in contromano. Fortunatamente non ci sono verificati incidenti, anche perché subito è stata attivata la procedura di emergenza che ha permesso agli automobilisti di segnalare il pericolo praticamente in tempo reale. Il conducente ha fatto un’inversione a U a dir poco incauta tra la A57 e la A4, finendo così per perdere l’orientamento. Nei filmati delle telecamere si vede l'esatto punto in cui il conducente ha effettuato, una volta arrivato alla barriera di Venezia Mestre, un’inversione di marcia nel piazzale di stazione, percorrendo da quel momento la carreggiata est in senso contrario.

A quel punto è andato contromano dalla barriera di Villabona a Mestre ed è poi stato “scortato” dagli ausiliari di Cav e dalla polizia stradale fino all’area di servizio di Arino Est. Fondamentali le prime segnalazioni arrivate dagli altri autisti, che hanno permesso di attivare comunicazioni rapide e di intervenire nel minor tempo possibile per mettere in sicurezza la situazione, evitando così possibili collisioni tra i veicoli che procedevano regolarmente e quello in contromano, che era piazzato sulla corsia di sorpasso.

Sulle tracce dell’auto incriminata si sono subito portati gli ausiliari di Cav, che hanno fatto da “safety car” per rallentare la circolazione e segnalare il pericolo ai veicoli in avvicinamento. Una volta segnalato l’errore al conducente spaesato, questo è entrato nell’area di servizio di Arino Est dove è poi stato raggiunto dalla polizia stradale: a suo carico diverse infrazioni contestate, rischia il ritiro della patente.

