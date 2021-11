Pizza gourmet? Non proprio, la Margherita-horror: cosa ti mangiavi, fermati dai carabinieri

16 novembre 2021 a

Pensavate di mangiare una vera pizza italiana con ingredienti dop, made in Italy 100 per cento? Beh, purtroppo, vi siete illusi. Perché in oltre una decina di famosissime pizzerie "gourmet", di "goumet" nel piatto non c'era proprio nulla. Nei menù, infatti, si millantava infatti l'impiego di prodotti dop ma nella preparazione delle varie tipologie di pizze, dalle classiche alle più elaborate, in realtà, venivano utilizzati prodotti non iscritti al circuito tutelato. E in alcuni casi persino scaduti. Insomma, un vero e proprio inganno servito ai clienti.

Per questa ragione sono stati denunciati per frode in commercio i titolari di tredici note pizzerie gourmet e sono state date sanzioni per 12 mila euro. Il blitz, denominato "Margherita Due", è stato eseguito dai carabinieri per la Tutela Agroalimentare che hanno eseguito sul territorio nazionale una serie di controlli in noti ristoranti "a grande firma", ultimamente attrattive di grande pubblico.

Al termine dell'operazione, un titolare è stato anche denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive, avendo utilizzato alimenti scaduti. Inoltre sono state accertate irregolarità sulla rintracciabilità, che hanno portato al sequestro di 23 chilogrammi di prodotti agroalimentari vari e ad elevare sanzioni per diverse migliaia di euro.

