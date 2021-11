Bolzano, il marito torna a casa? Roba da film, come trovano l'amante in mezzo alla strada

16 novembre 2021 a

a

a

Sembrava la scena di un film. Ma era tutto vero. Quello che si sono trovati davanti i passanti nel strade di Bolzano aveva del cinematografico: in una giornata gelida un uomo in fuga correva tutto nudo dopo essere stato sorpreso dal marito della sua amante, improvvisamente rientrato a casa prima dell'orario previsto. Una scena che sul grande schermo è stata raccontata da Garinei e Giovannini nella commedia "Cielo mio marito". Una scena che si è ripresentata nella realtà.

Dopo il party con coca e prostitute, aggressione al ristorante: esplode la Bologna bene, chi è il "vip" che rischia grossissimo

L'uomo infatti appena tornato a casa il marito dell'amante, per evitare che la situazione degenerasse era riuscito a scappare ma non aveva avuto il tempo di mettersi alcun vestito addosso, nemmeno le mutane. Così i cittadini di Bolzano lo hanno visto mentre correva infreddolito e completamente nudo per le strade. Il povero amante era completamente terrorizzato, così si è infilato in un negozio e ha chiesto aiuto ai gestori, che hanno quindi chiamato i carabinieri.

Sesso, droga e il morto vip: scandalo festini a Bologna, un retroscena sconvolgente

Secondo quanto riporta il quotidiano L'Adige, l'uomo ha spiegato perché si trovava in quelle condizioni e sottolineando proprio di essere finito nel pieno di una scena da film con il marito dell'amante rientrato prima del previsto. I militari l'hanno quindi accompagnato in ospedale. Chissà nel frattempo come se l'è cavata l'amante...

Chi sorprendono al festino tutto coca e prostitute, un nome clamoroso: ora trema tutta la Bologna-bene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.