Aerei low-cost, addio: la "truffa" dal 23 novembre, cosa sarai costretto a pagare

Grosse novità sugli aerei low cost: a partire dal 23 novembre non si potranno più imbarcare "gratis" i bagagli a mano. Per poterlo fare bisognerà pagare un sovraprezzo oppure essere dotati di un biglietto con tariffa superiore a quella standard. Le nuove regole, come sottolinea il sito del Giornale, entreranno in vigore dalla prossima settimana per Vueling e successivamente anche per EasyJet. Ryanair e WindJet, invece, hanno introdotto questa novità già nei mesi estivi.

Prendendo in considerazione Vueling, per esempio, il costo aggiuntivo sul bagaglio a mano sarà applicato ai possessori di un biglietto con tariffa basic. Invece quelli con titolo di viaggio superiore al biglietto standard potranno continuare a beneficiare del servizio in modo gratuito. Resta comunque la possibilità di portare con sé una piccola borsa o zaino da sistemare sotto il sedile che si ha di fronte o nella cappelliera. Senza distinzioni di tariffe.

Uguale su EasyJet, che ha deciso di uniformarsi agli standard adottati dalle altre aziende low cost. La tariffa per il bagaglio, comunque, cambierà a seconda della tratta di percorrenza. Le nuove regole sono già entrate in vigore nel Regno Unito e, a partire dalle prossime settimane, saranno valide anche negli altri Paesi, tra cui l'Italia.

