Alex Magni, il dramma dl re del cinema a luci rosse italiano: "Dopo il vaccino...", com'è ridotto (proprio quello)

"Dopo il vaccino non ho più erezioni come una volta". La confessione drammatica arriva dal re del porno amatoriale Alex Magni che, ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, ha detto di avere avuto anche una disavventura con le forze dell'ordine: "Sono stato fermato per 48 ore. Sono andato coi no vax in piazza e ho tirato fuori il pisello". Il pornoattore toscano, specializzato in scene con casalinghe e donne munite di mascherina, ha raccontato: “Ero lì, ho tirato fuori il pisello urlando ‘io non funziono più’, poi è arrivata una manganellata… e mi sono risvegliato in stato di fermo”.

"Ma cosa sei andato a fare?", gli hanno chiesto. “Sono andato a far casino, sono vaccinato ma non ho più erezioni come una volta, io ci lavoro con il caz** - è stata la sua risposta -. Ero insieme ai no vax, nonostante fossi vaccinato, perché ho grossi problemi. Ho fatto visite dall’andrologo e da un urologo ma non ho più l’erezione di una volta. E tutto questo dopo il vaccino. Ero lì in mezzo ai no vax a urlare, mi è arrivato un manganello dritto in testa, sono svenuto e mi sono risvegliato in stato fermo”.

Parlando della sua immunizzazione, ha detto: "Mi sono vaccinato un mese fa e dopo dieci giorni ho notato questi problemi nell’erezione, io ce l’ho sempre avuto di pietra”. Riguardo alle accuse per cui è stato fermato, invece, ha spiegato: “Oltraggio al pudore, atti osceni in luogo pubblico, ho tirato fuori un pisello di un centimetro e mezzo, come un dito mignolo. Ora come faccio a lavorare?”.

