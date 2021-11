Bollettino 18 novembre: 10.638 casi, 69 morti, schizzano le intensive. Figliuolo corre ai ripari: il piano d'emergenza

18 novembre 2021 a

Impennata di contagi da Covid in Italia. Aumentano i positivi e i ricoveri. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 10.638 nuovi casi di coronavirus a fronte di 625.774 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 10.172 su 537.765 test). Sono inoltre 69 i decessi (contro i 72 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 133.034. In terapia intensiva sono ricoverati 503 pazienti (più 17) mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.088, 28 in più rispetto al giorno precedente. E se i guariti sono 5.148, il tasso di positività è ora all'1,7%. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 205mila dosi (19 prime + 38 seconde + 148 terze), in totale 92.8 milioni su 99.9 milioni di dosi consegnate (92.9 per cento). E nell'ultima settimana sono state inoculate in media 181mila dosi al giorno (18 prime, 41 seconde e 123 terze), a questo ritmo il 90 per cento degli over 12 sarà vaccinato con ciclo completo tra 2 mesi e 13 giorni (ovvero entro il 30 gennaio prossimo).

A fronte di questa quarta ondata la struttura commissariale Covid-19, diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, ha avuto mandato dal ministero della Salute, di acquisire un quantitativo pari a 50mila cicli di trattamento di farmaci antivirali orali per Covid-19 per ciascuna tipologia di Molnupiravir e Paxlovid. Verranno, quindi, avviate le procedure per la stipula dei contratti e per l'acquisto al fine di consentirne l’effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli.

