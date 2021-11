Meteo, "nebbia e graduale deterioramento": senza tregua, da quando sarà "solo pioggia"

18 novembre 2021 a

Meteo ancora variabile nella giornata di venerdì 19 novembre. Specie nelle Regioni del sud con qualche piovasco prima delle schiarite su Puglia, Calabria, Lucania e Sicilia orientale. Sul resto d'Italia invece l'insediamento dell'anticiclone favorirà una giornata stabile e in gran parte soleggiata. La Val Padana, però, non sarà risparmiate dalle nebbie che saranno dense fino al mattino soprattutto a nord del Po, in sollevamento nelle ore diurne e in parziale e temporaneo diradamento, ma in nuova intensificazione in serata. Temperature - spiega ancora 3BMeteo - stabili o in lieve aumento.

Meteo, "violentissima tromba marina": la regione a rischio catastrofe, un fenomeno estremo

Il maltempo sarà solo un ricordo nella giornata di sabato, quando l'anticiclone proteggerà gran parte dell'Italia. Qualche piovasco si registrerà solo sul Genovese, a causa della disposizione delle correnti da sud sul Mar Ligure che precedono l'avvicinamento del fronte dal Nord Europa. Ancora nebbia al Nord, mentre il Sud avrà una giornata caratterizzata da qualche nube, seppur sparsa. Cresceranno ancora le temperature con clima molto mite sull'Appennino Settentrionale e soprattutto sulle Alpi.

Meteo killer, esce di casa e muore sul colpo. "Come l'ha travolto e ucciso la tromba d'aria". Sicilia, la tragedia sconcertante di un 53enne

Il Nord sarà poi attraversato da nubi più fitte nell'ultima giornata del fine settimana. Domenica ci sarà addirittura qualche pioggia in arrivo in giornata su pianure lombarde, centro-est Liguria, Toscana e Sardegna, in intensificazione in serata e in estensione a basso Piemonte, ovest Emilia, Lazio e Campania. Sulle Alpi occidentali dai 1600m non mancherà la neve. Tempo invece più stabile e soleggiato su Alpi orientali, regioni adriatiche e ioniche. Temperature in lieve calo al Nord, Toscana e Sardegna, in lieve aumento sul basso Adriatico.

"Allagamenti, esondazioni, strade chiuse": ciclone imminente, le uniche due regioni risparmiate

