Covid, terapie intensive: le cifre del balzo in sette giorni. Cambia il quadro, le regioni a un passo dalla stretta

19 novembre 2021 a

a

a

Come ogni venerdì, ecco i dati del monitoraggio della Cabina di regia sull'infinita emergenza-coronavirus in Italia. Per primi, i crudi numeri che confermano l'aumento dell'incidenza settimanale dei casi: 98 per 100mila abitanti (12/11/2021-18/11/2021) contro 78 per 100mila abitanti della scorsa settimana.(05/10/2021-11/11/2021). Nel periodo 27 ottobre - 9 novembre l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,21 (range 1,14 - 1,26), stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica.

Ma non solo: in netto aumento anche il tasso di occupazione di terapie intensive, che arriva al 5,3% su base nazionale, contro il 4,4% della rilevazione precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 novembre) contro il 6,1% della precedente settimana. Comunque sia, i livelli di occupazione restano sotto il livello di soglia fissato al 10% per le intensive e al 15% per i ricoveri ordinari.

Ad ora, però, tutte le 21 regioni e Provincie autonome risultano classificate a rischio moderato. Nel dettaglio, la Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia registrano questa settimana i valori massimi di incidenza di casi Covid: il valore è pari a 406 per 100mila abitanti a Bolzano ed a 289,3 in Friuli. Per quel che riguarda le terapie intensive il Friuli ha un tasso di occupazione del 13,1% e del 14,8% per l'area medica. Dunque Bolzano, che registra rispettivamente un tasso dell'11,3% per le intensive e del 14,2% per l'area medica.

Ed è in questo contesto che piove un nuovo appello dei governatori delle regioni: "Entro un mese i reparti di terapia intensiva potrebbero superare la soglia critica e per questo chiedono al governo misure più stringenti", hanno spiegato. Purtroppo, le prospettive della pandemia, ad oggi sembrano ancora essere tra le peggiori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.