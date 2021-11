Avellino, tragico incidente in casa: pulisce i vetri, cade dal balcone e muore

20 novembre 2021 a

Una donna è precipitata dal terzo piano di una palazzina a Solofra, in provincia di Avellino, ed è morta sul colpo. A.D.P., di 49 anni, stava pulendo i vetri di una finestra in un appartamento di una parente, assieme a un'altra donna, quando ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto da un'altezza di oltre dieci metri. Alla scena hanno assistito diverse persone che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Un'ambulanza del 118 è arrivata in via Scorza Nuova in pochi minuti ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. Sono stati avvisati i carabinieri della compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini. La salma è stata sequestrata e trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino su disposizione della procura della Repubblica che ha aperto un'inchiesta. Al vaglio degli inquirenti non soltanto la dinamica della caduta, che appare del tutto accidentale, ma anche il tipo di rapporto con i proprietari dell'appartamento.

Una vera e propria tragedia. La vittima infatti era felicissima perché si sarebbe dovuta sposare nei prossimi giorni con il suo compagno col il quale stava ultimando i preparativi per le nozze. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita per accertamenti nel locale ospedale.

