Super Green pass, stretta sui no vax: quando scattano i nuovi divieti. Il silenzio di Draghi

22 novembre 2021 a

a

a

Il super Green pass è quasi pronto. Il nuovo decreto che prevede una ulteriore stretta per evitare la quarta ondata di contagi da Covid sarà approvato tra pochi giorni e conterrà divieti per chi non si è ancora vaccinato. E' questo l'unico modo per non richiudere come si sta facendo in altri Paesi europei. Domani 23 novembre i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini incontreranno i presidenti delle Regioni e poi il premier Mario Draghi - che non si è ancora pronunciato sulle nuove restrizioni - riunirà la canina di regia e il Consiglio dei ministri, come riporta il Corriere della Sera. Si ipotizza che le nuove norme scatterebbero a partire dalla zona arancione e solo per chi non è vaccinato o non è guarito dal Covid.

Ma vediamo punto per punto cosa cambierà con il nuovo decreto.

"Ficcatelo nel c***o, rit***a". Selvaggia Lucarelli tra i no vax, lo sconvolgente video integrale | Guarda

Green pass - La durata della certificazione verde passerà da 12 a 9 mesi. Ma potrebbe essere ridotta addirittura a 6 mesi. Bisognerà attendere il parere del Cts. I nuovi divieti legati alla vita sociale e alle attività commerciali e produttive dovranno valere solo per i non vaccinati. L'ipotesi più accreditata è di vietare ai non vaccinati la possibilità di frequentare bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, stadi, cinema, teatri, musei, impianti sciistici. Il governo potrebbe far scattare i divieti per i no vax solo al momento del passaggio di una regione in zona arancione.

Berlusconi vaccinato? Gli servirebbe un siero contro i traditori. Senaldi e i guai del Cav

Terza dose - L'obbligo o il richiamo scatterà per il personale sanitario e per i lavoratori che entrano nelle Rsa. Si valuterà se estendere l'obbligo vaccinale al personale scolastico, alle forze dell'ordine e ai lavoratori della pubblica amministrazione a contatto col pubblico. Se arriverà il sì dell'Aifa la terza dose sarà effettuata cinque mesi dopo l'ultima inoculazione e non sei.

Tamponi - La validità del tampone molecolare potrebbe essere ridotta a 48 ore e l'antigenico a 24 ore. Bisognerà aspettare il parere del Cts.

Il tema dell'obbligo del vaccino è sul tavolo di Palazzo Chigi. Il super Green pass va in questa direzione.

La quarta ondata è tutta colpa di Speranza. Retroscena: vaccini, il macigno politico. Così il ministro sta per condannare l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.