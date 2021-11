Venezia, esce a fumare una sigaretta: morta a 23 anni, il terrificante dramma al matrimonio della sorella

22 novembre 2021 a

Una storia drammatica, terrificante, che arriva direttamente da Venezia. La ragazza che vedete nella foto era uscita dal ristorante in cui si trovava per festeggiare le nozze della sorella, voleva fumare una sigaretta. Ed è stata uccisa da due auto che la hanno travolta: se ne è andata così a 23 anni Mercédesz Vivien Zakor, ungherese, in Italia proprio per partecipare alle nozze. La tragedia è avvenuta a Torre di Mosto, in provincia di Venezia. Sul luogo della tragedia una fittissima nebbia, che sarebbe stata la prima causa della disgrazia.

Diversi i testimoni hanno visto la 23enne lasciare il proprio posto a tavola e incamminarsi verso l'uscita. Poco dopo la tragedia, mentre amici e parenti stavano festeggiando i due sposi. Una situazione, come detto, davvero drammatica. Il tutto è avvenuto in una cascina, una struttura di lusso nella campagna veneziana, a una 20ina di chilometri da Caorle: il punto è che la ragazza non si era resa conto di essere finita sulla carreggiata, la visibilità era ridotta a due metri.

Un'auto, all'improvviso, la ha investita, sbalzandola poi dall'altra parte della carreggiata, proprio mentre arrivava una seconda vettura che la ha travolta per una seconda volta. I conducenti delle due auto ora sono indagati per omicidio stradale. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i carabinieri di Portugruaro, che hanno provato a ricostruire la dinamica dell'incidente.

