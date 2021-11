Le migliori stazioni ferroviarie in Italia: ecco la classifica di Omio

23 novembre 2021 a

In Italia il network che ingloba tutte le grandi stazioni è molto vasto e si estende capillarmente. Le principali stazioni italiane stanno diventando sempre più hub di servizi e mobilità: ecco quali sono, secondo una ricerca, le migliori stazioni italiane e perché.

Da Napoli a Venezia, passando per Bergamo e Roma: le stazioni italiane sono affollate quotidianamente da lavoratori, pendolari e turisti. Il nostro network ferroviario è molto esteso e, grazie anche ai servizi AV, il treno diventa il mezzo più economico e veloce per spostarsi fra i grandi centri.

Questa è la ragione per cui le grandi stazioni italiane stanno diventando il luogo prediletto per attività commerciali, ristoranti e servizi di ogni tipo. Raramente, però, è stata indagata analiticamente la qualità delle stazioni italiane. Si tratta di una ricerca doverosa da fare per diverse ragioni. Una delle tante riguarda il flusso giornaliero che interessa questi luoghi di mobilità: solo la stazione di Roma Termini, ad esempio, è scelta da 480.000 visitatori al giorno e da 150 milioni di visitatori l’anno.

Uno degli studi più menzionati sulle stazioni ferroviarie è stato fatto a livello europeo. L’ European Railway Station 2021 ha classificato i primi 13 scali del continente in base ad alcuni criteri come: numero di passeggeri annui o numero di binari; quantità di destinazioni nazionali/internazionali; accessibilità; shopping e ristoranti; competitività di vettori ferroviari.

Se la migliore stazione secondo questa classifica è quella di Lipsia, in Germania, l’Italia è ben rappresentata. In testa alla classifica troviamo Milano Centrale (settimo posto), Roma Termini (nono posto), Bologna Centrale (decimo posto), Napoli Centrale (ventesimo posto). È tuttavia possibile far riferimento anche a un recente studio basato esclusivamente sulle stazioni italiane.

La classifica di Omio sulle migliori stazioni Italiane

È da menzionare sicuramente lo studio di Omio sulle migliori stazioni italiane. La classifica prende in esame trenta grandi stazioni del nostro paese, quelle più interessate dalle prenotazioni degli utenti sul portale prima menzionato. Ogni stazione è valutata con un punteggio da 1-100 nei seguenti ambiti: puntualità dei treni, presenza di attività commerciali (negozi, gastronomia, farmacie), offerta di servizi (parcheggi per auto e biciclette, collegamenti con il TPL, Wi-Fi gratuito, lounge area, bagni, noleggio auto e assenza di barriere architettoniche), distanza dal centro città. Scopriamo, dunque, qual è il risultato della ricerca e quali sono le stazioni meglio classificate.

La migliore stazione italiana è Firenze Santa Maria Novella

È proprio il capoluogo toscano che si aggiudica il titolo. La stazione principale di Firenze è pienamente inglobata nel centro storico cittadino, vince per numero di attività commerciali nei paraggi, ma soprattutto è al top per quanto riguarda la puntualità dei treni. Ricordiamo che ben 59 milioni di visitatori l’anno transitano per lo scalo fiorentino.

Roma, Napoli, Venezia: ottimi servizi e buona distanza dal centro

Segue subito dopo Roma Termini. Il primo scalo d’Italia vanta il punteggio massimo sui servizi, è molto vicina al centro città (solo 0,4 km) e vanta una buona puntualità dei treni. Al secondo posto solo per la carenza di esercizi commerciali nei dintorni e per una precisione inferiore rispetto alla vicina Firenze.

Terzo posto per Napoli Centrale, vera e propria porta del Sud, stazione principale del capoluogo campano e nodo d’intercambio per numerose altre destinazioni turistiche. Le attività nei dintorni sono più numerose rispetto a Roma, ma a calare è la puntualità dei treni e il livello dei servizi offerti. Quarto posto per Venezia Santa Lucia, stazione che permette di raggiungere il centro della città lagunare anche a piedi. I pochi servizi nei dintorni, parametro giustificato dalla peculiarità geografica di Venezia, sono compensati con la puntualità dei treni.

Le altre stazioni in classifica

Seguono nella classifica Omio le stazioni di Bergamo, Padova, Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Bari Centrale e le due principali torinesi. E Milano? Nonostante Milano Centrale sia la seconda stazione più popolata d’Italia è assolutamente penalizzata dalla bassissima puntualità dei treni. Si tratta, inoltre, anche di una delle grandi stazioni italiane più lontane dal centro città. Milano Centrale è solo al 15esimo posto della classifica, Milano Porta Garibaldi fanalino di coda al 20esimo posto.

