Nuovo Green Pass in zona bianca, tam-tam sul Natale: "Verso la retromarcia", scontro in CdM?

24 novembre 2021 a

a

a

Per il secondo anno consecutivo ci troviamo a dover “salvare il Natale”. Stavolta però non siamo nudi di fronte al Covid, ma abbiamo diverse armi per evitare il lockdown: innanzitutto il vaccino, che ci sta permettendo di vivere una situazione epidemiologica tutto sommato tranquilla rispetto a gran parte d’Europa proprio grazie all’alto tasso di popolazione coperta dalle due dosi. E poi il Green Pass, che a breve diventerà “super”.

È infatti in corso il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera al nuovo decreto: la quarta ondata è ormai arrivata, ma può essere ridotta a “ondina” con le giuste contromisure. Allo stesso tempo, però, l’esecutivo presieduto da Mario Draghi non sembra essere predisposto per la linea “dura e pura”, bensì potrebbe scendere a un piccolo compromesso. Inizialmente il governo era orientato a imporre il super Green Pass in zona bianca a tempo indeterminato, e invece dovrebbe valere soltanto per il periodo delle feste natalizie: dunque per circa un mese, probabilmente a partire dal 6 dicembre.

La data è però ancora oggetto di discussione, quello che dovrebbe essere certo è che dopo le festività il super Green Pass servirà soltanto nelle zone gialle e arancioni e non più in quelle bianche. Sul tavolo dell’esecutivo anche altri temi, di più facile soluzione: l’obbligo di terza dose per i sanitari e la riduzione della validità del Green Pass da 12 a 9 mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.