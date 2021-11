Super Green Pass, Fedriga anticipa il decreto: Natale "chiuso", le due regioni in zona gialla da lunedì

25 novembre 2021 a

a

a

Massimiliano Fedriga è stato citato da Mario Draghi, che in conferenza stampa ha ringraziato lui e tutti i governatori che hanno spinto per l’introduzione del green pass “rafforzato”, in modo da tutelare salute ed economia distinguendo le restrizioni a seconda di se si è vaccinati o meno. Fedriga ha deciso di anticipare ulteriormente i tempi, visto che la sua regione è quella con i numeri peggiori a livello di incidenza dei contagi e dei ricoveri, e così da lunedì il Friuli Venezia Giulia sarà in zona gialla.

"È vero quello che è successo oggi nella Lega?". Massimo Giletti punge Fedriga e lui replica così: da applausi

Ciò significa che le restrizioni per i no-vax inizieranno da subito, senza attendere il 6 dicembre, data fissata a livello nazionale per l’introduzione del super green pass. La decisione presa da Fedriga è stata ovviamente concordata con il governo ed è motivata con la necessità di “evitare confusione e soprattutto fermare la curva epidemiologica in salita”. Il Friuli Venezia Giulia non sarà solo in zona gialla, dato che le restrizioni aggiuntive scatteranno anche nella provincia di Bolzano: domani è attesa la firma dell’ordinanza da parte del ministro Speranza.

"Incidenza fuori controllo", focolai sparsi in tutta Italia: province travolte dai contagi, chi è messo peggio

Quindi da lunedì in Friuli e a Bolzano soltanto chi è vaccinato o guarito, e ha quindi il super green pass, può accedere al ristorante, al cinema, al teatro, allo stadio e alle feste e cerimonie pubbliche. Chi ha invece la certificazione verde base, ovvero quella ottenibile tramite il tampone, potrà svolgere le seguenti attività: andare al lavoro, in palestra, prendere i mezzi pubblici locali, treni regionali, alta velocità e aerei.

"Ma voi non sapete nemmeno cosa vuol dire". Nuovo green pass, la rabbia di Giletti contro il governo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.