Nasce UEA Italia: ecco come tornare a vivere in armonia con la natura

Francesco Fredella 29 novembre 2021

Parola d'ordine: tornare alle origini, a stretto contatto con la terra. Tornare a coltivare piante e godere dei mille benefici che Madre Natura ci offre. È la mission di UEA Italia, (acronimo di Unione Europea Agricoltori Italia), la nuova realtà imprenditoriale con quartier generale a Milano e un network di vivai italiani ed europei di altissima qualità. Nasce dall’esperienza trentennale di un team di specialisti del verde la nuova impresa “Made in Nature” specializzata in coltivazione di piante classiche e particolari, per tutti i climi e per tutte le esigenze, con particolare riferimento alle piante officinali. Gli specialisti del verde di UEA Italia sono in grado di proporre le migliori piante per rispondere alle esigenze particolari di ogni cliente. Tra i servizi offerti, la proposta di piante ad alta produttività e redditività. La selezione avviene grazie alle sapienti mani di un gruppo di professionisti altamente qualificati, che sanno interpretare le richieste attuali e future del mercato. Obiettivo: massimizzare il rendimento economico senza però dimenticare uno dei fattori più importanti, perseguire uno sviluppo sostenibile valorizzando l’ambiente. Il core business di UEA Italia è focalizzato nella proposta di piante officinali e tartufigene, proprio nell’ottica di vivere in piena armonia con l’ambiente, sfruttandone gli effetti benefici. Sono tante le varietà di piante dalle molteplici proprietà e utilizzi che UEA Italia propone, a partire dalla regina delle piante officiali, la Lavanda. Utilizzata in Fitoterapia ed Erboristeria per l’azione sedativa e calmante, la Lavanda è in grado di curare l’ansia, il mal di testa, lo stress, l’insonnia e gli altri disturbi legati all’agitazione, oltre ad essere utilizzata anche in altri settori (Cosmetica, Farmaceutica ecc…). Il ritorno alla natura per il benessere interiore ed esteriore è un’esigenza sempre più diffusa, in particolare dopo l’emergenza Coronavirus che, costringendoci a stare spesso rinchiusi in casa, ci ha portati ad apprezzare e rivalutare gli effetti positivi che il rapporto tra uomo e natura offre. Oltre a produrre piante ornamentali, officinali e micorizzate per la tartuficoltura, UEA Italia è in grado di fornire una consulenza a 360 gradi ai propri clienti che vogliano condividere un sogno realizzabile: far fruttare i propri terreni sotto tutti gli aspetti, scommettendo al contempo su un mondo più verde per un benessere condiviso.

