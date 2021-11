Roma, scaraventata in strada dall'auto sul Gra: massacrata. Ma quando si risveglia... il caso che sconvolge l'Italia

30 novembre 2021 a

Un mistero sul Grande Raccordo Anulare. Una donna è stata trovata sul ciglio della strada, già priva di sensi. E' successo a Roma sabato sera 27 novembre poco dopo le 22. Ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, la donna era già priva di coscienza. È stata quindi trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata mentre i poliziotti hanno aperto l'inchiesta. Sul luogo del ritrovamento non sono infatti stati trovati documenti o indizi utili per risalire alla sua identità.

Si tratta di una donna di 44 anni residente nella Capitale ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale: per la violenta caduta ha riportato la frattura del bacino, lesioni e ferite su gambe e braccia. A causa dell'impatto con l'asfalto, ha riportato anche escoriazioni e ferite al volto. Tuttavia non è stato ancora possibile fare chiarezza su quanto avvenuto, fa sapere il Messaggero .

"Era sotto choc, non era in grado di fornire ulteriori elementi su quanto le è accaduto", spiegano gli investigatori a lavoro sul complicato puzzle. Intanto i poliziotti hanno ascoltato a lungo i testimoni che per primi hanno dato l'allarme sabato sera. Le prossime ore saranno decisive per definire i contorni della storia. Il sospetto è che la 44enne sia stata vittima di un'aggressione. Forse una lite con un fidanzato degenerata e finita in tragedia. "È la pista calda che stanno seguendo gli investigatori. Intanto già ieri sono stati depositati i primi rilievi eseguiti lungo la galleria. Per tutta la notte di sabato infatti gli uomini della polizia Scientifica hanno eseguito i rilievi tra la carreggiata e il guardrail lungo la galleria", conclude il Messaggero.

