Tornano le Frecce no-stop. Mobilità integrata per le località turistiche, Trenitalia riparte con 7mila collegamenti al giorno

Nuovo orario, nuovo inizio. Con il treno al centro di un modello di mobilità collettiva, integrata, sicura e sostenibile. Uno degli obiettivi di Trenitalia, che ha presentato ieri a Milano l’orario invernale in vigore dal 12 dicembre, coerente con quelli del PNRR che assegna oltre 25 miliardi al settore ferroviario in nome, anche, della sostenibilità ambientale.

“Stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo, vogliamo essere più vicini possibile a chi prende il treno e organizzare una mobilità sempre più efficace e sostenibile, con i vari servizi ben integrati tra loro, all'insegna dell'intermodalità", così l’AD di Trenitalia Luigi Corradi. Nell’offerta invernale di Trenitalia sono oltre 7mila i collegamenti (Frecce, Intercity e Regionali) che uniscono le grandi, medie e piccole città e consentono di spostarsi con soluzioni integrate fra treno e bus per raggiungere anche porti e aeroporti, rispettando l’ambiente. Le emissioni del sistema ferroviario sono infatti circa meno dello 0,5% del settore trasporti in Europa che è responsabile del 25% delle emissioni totali. Si viaggerà ad alta velocità con oltre 230 Frecce al giorno con quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma in 2 ore e 59 minuti. “Un ritorno”, afferma l’AD di Trenitalia Corradi, che avvicina alla normalità come il volume di viaggi dei treni regionali che sta tornando a livelli pre-covid.

Con i Frecciargento fra Roma e Genova si viaggia in meno di 4 ore e, novità di rilievo, per i biglietti sui treni AV: quelli Economy e Supereconomy, con l'aggiunta di uno o due euro al loro costo, dal 18 dicembre saranno rimborsabili al 90% fino a due giorni prima della partenza. E novità anche per il sud. Aumentano e migliorano in frequenza i collegamenti con Frecciarossa e Frecciargento da e per Puglia e Calabria con connessioni ottimizzate per raggiungere la Sicilia. Saranno in tutto 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia, raggiungendo così luoghi turistici ed eventi culturali in tutta Italia senza cambiare treno.

Nuove destinazioni anche per il Regionale che, con 6.800 treni al giorno, consente di visitare luoghi di alto valore culturale e paesaggistico, anche in sella alla bicicletta visto che sono disponibili oltre 20mila posti bici con punti di ricarica per le e-bike. Alla flotta regionale, già rinnovata per circa il 50%, si aggiungeranno nel 2022 altri 105 nuovi treni.

E non manca il turismo: in montagna quest’anno si potrà anche andare con i treni regionali con 526 collegamenti. Tra questi l’Aosta - Torino senza cambio in meno di 2 ore e 12 collegamenti aggiuntivi tra Limone Piemonte e Tende. Sulle Dolomiti si arriva ad Arabba, Alleghe e Belluno grazie ad Alleghe Link la combinazione fra treno e bus. Mentre chi sceglie l’alta velocità viaggia, dal 12 dicembre, con due Frecciarossa da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano, Torino direttamente per Oulx e Bardonecchia e 10 collegamenti treno+bus con FrecciaLink al giorno nei weekend per raggiungere Cortina e Cadore, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur.

