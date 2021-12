Green pass, dal 6 dicembre sui mezzi pubblici per gli over 12: obbligo vaccinale mascherato?

04 dicembre 2021 a

Il green pass sui mezzi pubblici sarà obbligatorio a partire da lunedì 6 dicembre per tutti gli over 12. Tutti, quindi, dovranno fare un tampone, essere vaccinati o guariti dal Covid per poter salire su un treno, un autobus o un tram. Il governo, quindi, ha deciso che il green pass standard - non il super certificato - dovrà essere obbligatorio pure per gli alunni delle medie e delle superiori che si spostano con i mezzi.

Non è di poco conto, insomma, l'impatto che queste misure potrebbero avere sulle famiglie con ragazzi ancora non vaccinati. Di qui, come riporta il Corriere della Sera, l'idea di tamponi gratuiti forniti da farmacie e strutture sanitarie regionali. E non solo: sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di una deroga fino alle vacanze di Natale. A controllare che tutti abbiano il certificato saranno i controllori in qualità di incaricati di pubblico servizio. Con la possibilità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di necessità.

In caso di violazione di queste nuove regole, le multe vanno da 400 a mille euro. Dal 15 dicembre prossimo, invece, sarà obbligatorio avere il green pass base e vaccinarsi per il personale amministrativo della sanità, docenti e amministrativi della scuola, operatori delle forze di polizia e del soccorso pubblico. Le sanzioni, poi, potranno colpire pure chi non indossa la mascherina nei centri storici in cui è previsto l'obbligo anche all'aperto. E' di ieri, invece, la notizia della denuncia e della sospensione di ben 281 medici no vax che continuavano a esercitare.

