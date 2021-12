Meteo, irrompe l'aria artica: Immacolata rovinata. Mappa-choc: quanta neve cade e dove

05 dicembre 2021 a

a

a

Oggi, domenica 5 dicembre, un'irruzione di aria artica porta maltempo, neve a bassissima quota e un freddo polare in Italia. Insomma, il meteo viene condizionato negativamente su gran parte del nostro Paese.

Già dalla mattinata la pioggia ha colpito molte aree del Nordest come l'Emilia, gran parte del Triveneto dove è caduta e cade tutt'ora la neve anche a quote basse, mediamente intorno ai 400-500 metri di altitudine, insomma a quote poco elevate.

Meteo, Immacolata rovinata: pioggia e neve a quote eccezionali, tutta Italia condannata?

Precipitazioni anche in Sardegna centro-settentrionale, alcuni tratti del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise. Nubi e piogge sparse bagnano inoltre il nord della Puglia, la Campania ed il settore tirrenico della Calabria.

Meteo, weekend rovinato da pioggia e gelo: senza tregua fino all'8 dicembre, previsioni-choc

Ma non è tutto. L'irruzione dell'aria artica, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, avrà pesanti ripercussioni sull'Immacolata: sembra confermato l'arrivo della neve in piano per il giorno dell'8 dicembre su parte del Nord. E ancora, spiegano da 3bMeteo: "Il cuscino di aria fredda che si formerà durante la notte tra il 7 e l'8 soprattutto al Nordovest grazie ai cieli sereni, riuscirà a quanto pare a reggere fino all'arrivo del fronte atlantico, tanto da garantire una colonna d'aria verticale sempre al di sotto o intorno allo zero anche quando inizieranno le precipitazioni. Precipitazioni che dunque potranno essere nevose fino al piano".

Dunque, è prevista neve essenzialmente al Nordovest ma non solo in Piemonte: anche localmente su Liguria, nella zona di Genova, Lombardia, in Emilia soprattutto nel Piacentino ma anche nel Parmense occidentale. Qui sotto, la mappa con le previsioni relative alla neve dei prossimi gironi di 3bMeteo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.