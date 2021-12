Meteo, vento forte e neve: la perturbazione più cattiva sull'Italia, chi finisce nella morsa del freddo

01 dicembre 2021 a

Nuova ondata di maltempo, vento forte e altra neve: i prossimi giorni saranno di nuovo all'insegna del brutto tempo in tutta Italia. Il peggioramento interesserà a partire da oggi solo la Sardegna. Ma già domani la perturbazione sarà più intensa e diffusa in diverse regioni, che saranno raggiunte da aria fredda e forti venti di Libeccio. Come riporta ilMeteo.it, citato dall'Adnkronos, oggi 1 dicembre in Sardegna ci saranno cielo coperto e isolati piovaschi. Poi, successivamente, le nubi aumenteranno pure su Liguria centrale e orientale, Toscana, Lazio, Campania e coste del basso tirreno.

Le precipitazioni, poi, diventeranno via via più frequenti sull'alta Toscana, sullo spezzino ed entro sera su Sardegna, Lazio e Campania. In nottata, rovesci intensi e temporali interesseranno sempre le stesse regioni, ma allo stesso tempo comincerà a piovere pure in Emilia Romagna e in Veneto. La giornata peggiore, però, sarà quella di domani, giovedì 2 dicembre. La perturbazione, infatti, diventerà più cattiva.

Nubi e piogge bagneranno il Nordest, ma si concentreranno con maggior intensità su Toscana, Lazio e Campania. Non sono da escludere nubifragi in provincia di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Caserta. Arriverà anche la neve, ma sarà diffusa soprattutto sugli Appennini e in Sardegna. Debole invece sulle Alpi del Triveneto. Le temperature, inoltre, continueranno a rimanere piuttosto basse al Nord - addirittura sotto lo zero - dove ci sarà la possibilità di qualche gelata anche in pianura.

