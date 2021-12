Nicola Porro, lite con Roberto Burioni: "Fenomeno grottesco", "Malafede purissima"

04 dicembre 2021 a

a

a

"Vaccino ai bimbi? Giravolta Burioni": così Nicola Porro ha provato a mettere in difficoltà il noto virologo e docente all'Università San Raffaele di Milano. Il giornalista ha parlato di "fenomeno grottesco". "Basta andare a vedere cosa scriveva il televirologo, lo scorso 29 agosto, al deputato leghista Claudio Borghi, su Twitter: 'Gli unici per cui non ha senso il vaccino sono i bambini sotto i dodici anni'", ha sottolineato e ricordato Porro.

"Dici scemenze e fai danni". Burioni lo inchioda? "Quando si fanno esperimenti...": la replica (da brividi) di Claudio Borghi

A quel punto il conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4 ha fatto notare come invece adesso, dopo che sono stati approvati i vaccini per i più piccoli, Burioni abbia cambiato idea: "Cosa hanno immortalato gli implacabili screenshot degli utenti, sempre sulla bacheca dei cinguettii di Burioni, subito dopo l’approvazione del vaccino ai bimbi da parte di Aifa? Un 'evviva', con cui il prof ha celebrato il lieto evento, il primo dicembre. Insomma: tre mesi fa, era insensato vaccinare gli under 12; ora dobbiamo rallegrarci del fatto che sia finalmente possibile inoculare anche loro".

Immediata e secca la replica del virologo: "Porro dimentica che il 29 agosto 2021 un vaccino sotto i 12 anni non aveva senso per un motivo molto semplice: non c’era. Oggi per fortuna c’è. Malafede purissima, figure barbine: ma chi glielo fa fare?". E quando un utente gli ha chiesto come mai abbia deciso di rispondere a Porro, l'esperto ha risposto: "Perché le sue affermazioni possono spingere alcuni genitori a dubitare del vaccino".

"Dobbiamo tenerla d'occhio seriamente". Burioni e la variante dell'orrore: il dato che sconvolge gli esperti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.