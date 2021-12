Doppio stupro sul treno e in stazione nel Varesotto, arrestati i due balordi: ecco chi sono

05 dicembre 2021 a

Sono stati fermati i presunti stupratori di due 22enni: una aggredita su un un treno della linea Milano-Varese, l'altra in stazione nel Varesotto. Una è riuscita a fuggire, l'altra è stata violentata. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano. Gli indiziati, che non sarebbero molto più vecchi delle loro vittime, sono stati individuati dagli investigatori della Squadra Mobile di Varese, insieme alla Polfer.

La doppia violenza sessuale - come riporta Repubblica - sarebbe avvenuta dopo le dieci della notte tra venerdì e sabato. La prima su una ventiduenne sul treno della linea ferroviaria Milano-Varese. La seconda, che però è stata una violenza tentata, è avvenuta invece ai danni di una sua coetanea in una stazione in provincia di Varese, quando la giovane ha lasciato il convoglio.

Entrambe le ragazze sono state portate, in stato di choc, all'ospedale Del Ponte di Varese per medicazioni e referti. Il fermo di questi due giovani ha rappresentato una vera e propria svolta per gli inquirenti. Il tutto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e all'analisi delle celle telefoniche della zona. Gli agenti della Polizia, inoltre, hanno potuto contare pure sulle testimonianze di altri pendolari, che hanno aiutato nell'individuazione dei due ragazzi. Racconti preziosi, nonostante il fatto che a quell'ora della notte ci fossero pochissimi passeggeri sul treno.

