Covid, positivo gira indisturbato: come lo hanno beccato. Non è un no-vax, Green Pass ko?

Un caso scoperto a Torino ha messo in evidenza quello che è forse il principale punto debole del Green Pass in relazione al tracciamento, che in realtà in Italia è già debole di per sé. Infatti la certificazione verde resta attiva anche se si è in quarantena a causa di una positività accertata al Covid. E così un ragazzo di 28 anni ne ha approfittato: pur sapendo di aver contratto il virus (da asintomatico), non ha rispettato la quarantena e ha raggiunto la fidanzata in treno.

Ovviamente nel viaggio è risultato sempre in regola ai vari controlli del Green Pass. Il ragazzo pensava di averla passata liscia, ma non aveva considerato un altro sistema di tracciamento, quello legato alle registrazioni degli hotel. Tale sistema ha per fortuna funzionato e fatto sì che scattasse l’allarme sanitario: quindi è intervenuta la polizia, che ha rintracciato il giovane milanese approdato a Torino e lo ha accompagnato in una struttura protetta.

Il ragazzo ovviamente è stato denunciato, ma resta il fatto che il sistema di tracciamento del certificato verde non ha funzionato: si tratta di un difetto applicativo a cui pare si stia lavorando per porvi rimedio. Intanto però non è da escludere che ci siano diverse persone che girano tranquillamente col Green Pass pur essendo positive.

