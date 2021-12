Mauro da Mantova della Zanzara "untore" al supermercato? Curtatone, boom di contagi dopo il ricovero

10 dicembre 2021 a

Si vantava di essere un "untore". E pur sapendo di avere il Covid e con la febbre a 38 se ne andava in giro senza mascherina e nell'ipermercato di Curtatone. Si vantava di tali idiote "prodezze" durante la trasmissione La Zanzara condota da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Mauro da Mantova. Ma ora lui è intubato e gravissimo all'ospedale di Verona e a Curtatone stanno schizzando i contagi: riporta La voce di Mantova che ieri 9 dicembre ne sono stati registrati altri 17, l’altro ieri 19 e per questa ragione l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni in programma fino al 20 dicembre.

Tant'è. Maurizio Buratti, carrozziere del paese e conosciuto al pubblico come Mauro da Mantova, appunto, è in rianimazione. A confermare la notizia è Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara ha aperto così la trasmissione radiofonica: "Si trova in ospedale a Verona, ho avuto modo di sentirlo nei giorni scorsi e si capiva dalla voce che stava malissimo". A convincerlo ad andare dai medici è stato lo stesso Cruciani che ha detto che è stata molto dura. Mauro è sempre stato un no vax duro e puro, ha partecipato alle proteste contro il vaccino e contro il green pass per "difendere la Costituzione".

Ma alla fine si è contagiato: "Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale pare sia Covid", aveva detto con la voce affaticata in un messaggio proprio a La Zanzara. Poi, nella giornata di mercoledì, sempre durante la trasmissione radiofonica Cruciani ha aggiornato gli ascoltatori sulle condizioni di Buratti: "Purtroppo le notizie che arrivano da Verona non sono positive. Mauro è intubato da un paio di giorni per Covid e pare che non risponda alle cure. I medici dicono che la situazione è molto grave e che non reagisce alla terapia".

