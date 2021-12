Roberto Speranza, emergenza Covid: "Oggi ci saranno altre scelte". Non solo stato d'emergenza?

14 dicembre 2021 a

Il governo ha deciso di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 marzo, ma pensa ancora ad alcuni accorgimenti. "Oggi (lunedì 14 dicembre, ndr) in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo". Lo ha rivelato il ministro della Salute Roberto Speranza. "Sono ore non semplici. Sarebbe un’illusione pensare che il Covid appartenga al passato, perché è una sfida presente: i numeri dei contagi sono in crescita da diverse settimane. Ieri mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid sono state inoculate. In totale sono state superate i 100 milioni di dosi di vaccino somministrate. E anche per le prime dosi, nelle ultime settimane ce ne sono state 450mila. Molte le prenotazioni anche per i più piccoli. Serve fidarsi dei pediatri", ha spiegato il ministro riferendosi anche alla campagna vaccinale.Si riferisce, ragionveolmente, allo stato d'emergenza

E sull'obbligo vaccinale dice la sua anche l’immunologo del Comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani. "Quando una malattia è altamente diffusiva come questa, non vaccinare tutti è volersi fare del male. Come non essere favorevole a un’ulteriore stretta sull’obbligo, dopo quello a docenti e forze dell’ordine? Siamo noi a inseguire il virus, non il contrario", ha spiegato in una intervista al Corriere della Sera.

E sulla proroga dello stato d'ermergenza, proprogato fino al 31 marzo, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, spiega al Corriere della Sera che si tratta di "una piccola proroga, ma necessaria. Anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei, stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere. Ormai ci troviamo nel pieno della quarta ondata, che sta incidendo sull’occupazione dei posti letto degli ospedali, sia nelle terapie intensive sia in quelli di medicina. Lo scorso mese i posti letto delle terapie intensive erano occupati, nella media italiana, per il 4 per cento. Ora siamo arrivati al 9. Ecco perché serve lo stato di emergenza", ha spiegato Sileri

