Udine, un "lupo ibrido" aggredisce in casa un ragazzo: video sconvolgente

Un "lupo ibrido" lo ha azzannato in casa: Patrick Buzzi, 23enne di Santa Caterina, borgata di Maborghetto (Udine) ha pubblicato sui sociale dei video per dimostrare l'aggressione. Il ragazzo è rimasto ferito nel tentativo di difendere il proprio cane dall'animale selvatico. Per dimostrare che "il lupo" non era un'invenzione, chiacchiere da bar, ha girato un video mentre ancora scosso e sanguinante vagava per casa dopo la colluttazione. Un'evidenza che mette in allarme tutta la comunità locale, visto che dal 2015 il lupo è ricomparso nella fauna del Friuli Venezia Giulia e da almeno un anno nella foresta di Tarvisio, e che soprattutto nelle località montane più isolate rappresenta, ancora oggi, un grave rischio per l'incolumità degli uomini. Le immagini dei buchi causati nella mano di Buzzi dalle fauci del lupo sono diventate ovviamente subito virali tra gli abitanti della zona.



Aggredito da un lupo in casa: guarda il video



Su Faceboo, il sindaco Boris Preschern ha confermato l'emergenza. "Allora, visto che nei nostri paesi da 5 giorni non si parla d'altro ( capisco ovviamente i timori della gente) e non più tardi di QUALCHE ORA FA ho avuto notizia ufficiale su quanto accaduto a un abitante di Santa Caterina, informo ufficialmente tutti su quanto segue:

- assieme al Vice Sindaco sto seguendo da giorni quelle che erano poco più di chiacchiere da bar, ma che abbiamo preso più che seriamente anche se non vi era nessuna versione ufficiale;

- la persona rende noto che nella notte del 09.12.2021 attorno alle ore 02.00 ha avuto una colluttazione all'interno della sua abitazione " con un cane nero che sembrava un lupo ibrido ";

- la persona riferisce che è stata morsicata dall'animale durante la colluttazione, avvenuta per separare il suo cane dall'animale.

- qualche giorno dopo la persona si sarebbe recata al pronto soccorso e sarebbe stata dimessa subito senza prescrizioni e senza comunicazioni ufficiali inviate dal presidio medico al Comune, fatto quest'ultimo che confermo.



Ciò premesso:in qualità di Responsabile della Sicurezza dei cittadini del Comune di Malborghetto-Valbruna, ancorchè via possa essere un alone di dubbio se l'animale era un lupo o un cane, ed essendo stato investito ufficialmente del problema, ritengo di attivarmi come segue: In data di domani invierò una nota dettagliata alle autorità forestali competenti e per conoscenza al Sig. Prefetto chiedendo l'accertamento sui peli rilasciati dall'animale e comunque l'avvio di soluzioni immediate ed efficaci per contrastare la proliferazione dei lupi nel territorio, che, a prescindere da questa questione che comunque fa pensare, sta preoccupando NON POCO la popolazione.

Al di la dell'esito della verifica sull'animale protagonista di questa vicenda, quando accaduto ci fa pensare che probabilmente si è atteso troppo tempo per intervenire sui lupi, e su questo c'è da interrogarsi non poco. Ora, grazie a questa vicenda, cominceranno, se non sono già cominciate, le strumentalizzazioni dei vari portatori di interesse e una grande gazzarra sui media. Vediamo poi chi e quando risolverà il problema ( che è urgente ) nell'interesse delle nostre famiglie. Io , la Giunta comunale e tutti i Consiglieri siamo pronti!".



Preschern chiederà al prefetto Massimo Marchesiello e alla Regione di disporre la raccolta e le analisi genetiche del pelo perso dall’animale durante l’aggressione.

