Bollettino 16 dicembre: altro picco di contagi, Natale a rischio? I dati dagli ospedali che preoccupano l'Italia

Continuano ad aumentare i nuovi casi di Covid in Italia, dove la situazione rimane migliore rispetto a quella di gran parte d’Europa ma comunque in peggioramento. Il bollettino di oggi, giovedì 16 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 26.109 contagiati, 13.704 guariti e 123 morti a fronte di 718.281 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,6 per cento (uguale a quelli di ieri).

Nonostante i casi di Covid continuino a essere ritoccati verso l’alto, la situazione del sistema sanitario nazionale è ancora gestibile, con la pressione che è sì in crescita ma non in maniera preoccupante: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +29 (7.338 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +47 (917) a fronte di 101 nuovi ingressi. Stando alla rilevazione di Gimbe basata sul periodo che va dall’8 al 14 dicembre, in una settimana sono cresciuti di circa il 18% i nuovi casi e decessi.

Non sono dei migliori anche i dati relativi agli ospedali: +17,9% di posti letto occupati in area medica e +11,2% in terapia intensiva. Con il Natale ormai alle porte, la speranza è che l’Italia regga l’urto e torni a far calare tutti gli indicatori che potrebbero costringere larghe parti del territorio nazionale a conoscere nuovamente le restrizioni da zona gialla, se non addirittura peggiori.

