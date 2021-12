Vaccino, a quando anticipano la terza dose (per decreto): l'ultima brutale accelerata

22 dicembre 2021 a

Si avvicina il momento delle decisioni, delle scelte, dell'ultima stretta anti-Covid in vista di Capodanno e delle feste, che anche quest'anno saranno meste. Il decreto verrà approvato domani, giovedì 23 dicembre, e gli ultimi dati sul contagio - oltre 30mila con 153 morti, dal punto di vista dei positivi il record di questo 2021 - altro non fanno che spingere verso misure ancor più drastiche.

Dunque, nel dettaglio e punto per punto, vediamo quali sono le indiscrezioni delle ultime ore. Si parte dal vaccino: così come accade in altri Stati, il decreto dovrebbe stabilire il via libera alla terza dose quattro mesi dopo la seconda, accorciando ulteriormente i tempi, con l'obiettivo di ridurre al massimo il calo dell'efficacia del siero già dimostrata di fronte alla variante Delta e assai probabile anche con Omicron.

Dunque il capitolo green pass: la durata verrà ulteriormente potata rispetto agli attuali 9 mesi (si era partiti da 12). Il taglio dovrebbe portare la durata a sei mesi, ma stando ad alcune indiscrezioni si potrebbe addirittura optare per i cinque mesi.

Dunque tampone per le feste di Capodanno in discoteca e per gli altri eventi laddove non è garantito il distanziamento, tampone anche per i vaccinati. Escluso però il coprifuoco.

Sull'obbligo vaccinale, probabili estensioni ad altre categorie di lavoratori: potrebbe essere previsto entro la fine di dicembre per alcune categorie, i dipendenti dei locali pubblici dove si fa ristorazione e chi lavora a contatto con il pubblico, il front office della pubblica amministrazione.

