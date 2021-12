Omicron, "lockdown subito". Indiscreto dal tavolo di governo: Capodanno cancellato, la decisione drastica

29 dicembre 2021 a

Lockdown totale per i non vaccinati già a partire dal 31 dicembre. È l’ipotesi clamorosa avanzata da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it cita fonti politiche e di governo che danno praticamente per certa la decisione, anche se l’ultima parola come sempre spetterà a Mario Draghi. L’ipotesi è piuttosto clamorosa e si basa sul fatto che i contagi schizzeranno ben oltre i 100mila giornalieri dopo Capodanno.

Già a Natale si è avuto un assaggio dei disagi creati dal Covid, con file chilometriche per fare il tampone e l’Italia che rischia di rimanere paralizzata per la quarantena obbligatoria dei contatti di chi è positivo. A riguardo si aspetta il parere del Comitato tecnico scientifico, che potrebbe accorciare l’isolamento da 10 a 5 giorni e abolirlo per chi ha ricevuto la terza dose, sulla scia di quanto già fatto negli Stati Uniti. Intanto si fa strada l’ipotesi di mandare in lockdown gli oltre 5 milioni e mezzo di persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose.

La restrizione più severa potrebbe scattare già dal 31 dicembre, con l’obiettivo di provare a frenare il contagio e soprattutto l’aumento dei ricoveri, dato che oltre l’80 per cento dei pazienti attualmente in terapia intensiva sono no-vax. Il lockdown destinato solo a loro ha prodotto ottimi risultati in Germania, dove sono crollati i contagi nel giro di tre settimane: l’Italia potrebbe seguirne l’esempio.

