Super green pass, obbligo di vaccino. Il Covid stravolge il posto di lavoro: indiscrezioni pesanti da Palazzo Chigi

29 dicembre 2021 a

a

a

Le richieste arrivate sul tavolo del governo da parte delle Regioni sono molto chiare: basta imporre la quarantena a tutti i contatti vaccinati, mentre il super green pass andrebbe esteso a tutti i lavoratori. In questo modo, di fatto, si imporrebbe l’obbligo vaccinale a chi svolge qualsiasi tipo di lavoro, dato che gli unici due modi per ottenere il certificato verde “rafforzato” è essere vaccinati o guariti dal Covid, non valgono invece i tamponi di qualsiasi genere.

Non resta che attendere le decisioni del governo presieduto da Mario Draghi: da un lato c’è la certezza di non essere ancora al picco dei contagi, con quest’ultimi che nei prossimi giorni dovrebbero superare anche i 120mila giornalieri secondo le ultime stime. La variante Omicron corre anche nel nostro Paese, ma l’alto tasso di vaccinati fa sì che siano poche le persone che sviluppano la malattia e quasi tutte no-vax. Di certo i quasi 80mila casi e gli oltre 200 morti registrati ieri richiedono delle riflessioni e quindi delle decisioni rapide.

Le Regioni hanno le idee chiare: vogliono che tutti i contatti non vaccinati continuino a fare la quarantena, mentre quelli vaccinati con terza dose (o seconda da meno di quattro mesi) passino all’auto-sorveglianza. “Non possiamo bloccare il Paese con la quarantena dei contatti di positivi - ha dichiarato il governatore Giovane Voti - il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.