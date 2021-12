Meteo, un Capodanno bollente. Clima impazzito e inversione termica: dove si toccheranno i 18 gradi

30 dicembre 2021 a

Un Capodanno bollente, e non per il cotechino di mezzanotte o per qualche eccesso sotto le lenzuola. Il meteo ci regalerà un San Silvestro con temperature sorprendentemente alte, soprattutto in montagna. E non è un buon segnale, perché fa accendere la spia del "clima impazzito".



L'indizio? I 18 gradi che si toccheranno ad Aosta. Fino al 2 gennaio, le previsioni meteo segnalano temperature sopra la norma, anche di 10 gradi. Tutto questo a causa di masse d'aria provenienti dal Sahara e dall'Atlantico meridionale e del "rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale". A "friggere" saranno soprattutto le zone in alta quota e nel Sud dell'Italia. Nel Mezzogiorno, spiega a Repubblica Giulio Betti, meteorologo del Cnr - sono previste temperature decisamente elevate per l'inverno. In Sardegna, zone costiere, Sicilia e Salento, si supereranno i 20 gradi". Come detto, in città come Aosta si potrebbero toccare i 18-19 gradi, mentre a Trento e Bolzano si supereranno i 15 gradi.



"Il caldo - spiega ancora Betti - si sentirà prevalentemente in collina e alta montagna, dove c'è la possibilità che si registrino nuovi record", con punte di 16 gradi a 1.600 metri di quota e lo zero termico che oscillerà mediamente tra i 3.700 e i 4.000 mila metri. Inversione termica in pianura, soprattutto in Val Padana, e nelle valli del centro Nord, dove il clima sarà più freddo e le temperature scenderanno in media fino a 9 gradi, con la presenza di nebbia e nubi basse, che si aggiungeranno allo smog.

