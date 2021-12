Omicron, Andrea Crisanti: "Draghi e i suoi? Apprendisti stregoni che improvvisano", l'Italia rischia il disastro

31 dicembre 2021 a

Andrea Crisanti è a dir poco critico nei confronti delle ultime decisioni prese dal governo presieduto da Mario Draghi. E ovviamente il suo malcontento lo ha espresso dalle colonne del Fatto Quotidiano, che non aspettava altro che andare contro il presidente del Consiglio e il suo esecutivo dei “migliori”. Il docente di microbiologia dell’Università di Padova li ha definiti “apprendisti stregoni in fase di improvvisazione senza criterio”.

A suo dire non ci sarebbe nulla di scientifico nelle ultime decisioni sulla quarantena: “Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto. Ma se liberi i vaccinati dalla quarantena dopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico”.

Riguardo a Omicron, Crisanti è rimasto molto prudente: “Questa variante tende a colpire solo le vie respiratorie superiori, ma non mi illudo ancora sul fatto che possa risolvere il problema del Covid. Non c'è ancora certezza che neutralizzi Delta o altre varianti passate o future, quindi i fragili e chi non è vaccinato rischiano ancora la malattia grave e la vita stessa. Dunque torno a dire: era necessaria questa fuga in avanti con l'abolizione della quarantena per parte della popolazione in caso di contatto con positivo?”.

