Una scoperta sconvolgente: quasi 50 chili di hashish sono stati trovati in parte all’interno e in parte all’esterno del piccolo aereo precipitato mercoledì 18 novembre nella zona di Barcuzzi, a Lonato del Garda, nel Bresciano. La droga sarebbe fuoriuscita dal velivolo durante lo schianto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è che il pilota, Yassin Zoulay, 29 anni, già condannato in Italia per narcotraffico, intendesse atterrare in un’area isolata per liberarsi del carico di stupefacenti e proseguire poi verso l’aeroporto di Verona senza avere la droga a bordo.

Una ricostruzione che dovrà essere verificata dagli accertamenti investigativi. Il velivolo, un Cessna decollato dalla Spagna, era diretto verso Verona. Il pilota, nato a Chiari e cresciuto nella Bassa bresciana, è morto nell’impatto.

Al momento del ritrovamento non erano stati trovati documenti e le condizioni della salma non consentivano il riconoscimento del giovane. Restano ancora da chiarire anche le cause dell’incidente. I vigili del fuoco hanno rilevato una scarsa presenza di carburante nel velivolo.