Nuovi video di Andrea Sempio in onda a Quarto Grado. Nella puntata di sabato 21 novembre, si vedono alcuni filmati dell’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ecco che lo si sente dire: “Chi sei tu, tu ragazzina?”. E ancora: “Così è una gran bella voce, cioè a dire che così è buona”. Ma anche: “Come ho fatto ad aprirla così, francamente, non lo so. Killing me softly”. Oppure: “Essere il predatore che sta nel buio. Questa è la ragione per cui le persone non vanno fuori buio”.

Insomma - sintetizza il servizio di Rete 4: “Sempio legge articoli che parlano di abusi sessuali, stalker violenti, tribunali speciali contro i femminicidi. E naviga sui canali tematici dedicati al sesso estremo”.

Intanto, tra i contenuti che, secondo quanto emerso, sarebbero ritenuti rilevanti dagli inquirenti, figurano video motivazionali, libri sui serial killer, testi di medicina sugli stupri e manuali sulle tecniche di omicidio silenzioso, oltre a filmati pornografici in cui viene simulata la tortura di giovani ragazze. ra i contenuti che, secondo quanto emerso, sarebbero ritenuti rilevanti dagli inquirenti, figurano video motivazionali, libri sui serial killer, testi di medicina sugli stupri e manuali sulle tecniche di omicidio silenzioso, oltre a filmati pornografici in cui viene simulata la tortura di giovani ragazze.

Tra i passaggi di una registrazione si sente Sempio dire: “C’era una ragazzina davanti a me, che ho avuto diverse occasioni per aprirla e non ho aperto, non ci ho fatto assolutamente niente perché sono un co******. Questa è una cosa che voglio che cambi e da domani vediamo di metterci sotto, con le missioni e tutto e vediamo come va. Sarà un po’ un casino trovare il tempo, le donne e tutto il resto però vediamo”.