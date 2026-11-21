Non si ferma all’alt dei Carabinieri e tenta di seminare la pattuglia con manovre pericolose in provincia di Napoli. Fermato dopo circa dieci chilometri, alla guida c’era un 15enne e bordo dell’auto anche una donna che riferiva di essere la madre e altri tre giovani. Dieci chilometri di inseguimento, dall’area di servizio lungo la strada statale 162, ad Afragola, fino ad Acerra. Una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria, ha notato una Fiat Panda con diverse persone a bordo alle 4:35 del mattino nell’area di un distributore di carburante.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato improvvisamente. I Carabinieri si sono immediatamente messi all’inseguimento, proseguito per circa dieci chilometri, fino a raggiungere via Varrignano ad Acerra, dove finalmente l’auto si è fermata. A quel punto l’autista scende dal veicolo. Alla guida c’era un ragazzo che ha da pochi giorni compiuto 15 anni e non può avere la patente. A bordo dell’auto viaggiavano anche la madre, 35enne di Santa Maria a Vico, un 19enne, un 18enne e una ragazza di 15 anni. Dagli accertamenti è emerso che il 15enne già nel maggio del 2024 era stato fermato alla guida senza patente.

Il ragazzo è stato denunciato per fuga pericolosa. Ulteriori provvedimenti sono stati presi, ma nei confronti della 35enne che aveva dato il veicolo al proprio figlio. L’utilitaria era stata noleggiata ed è stata restituita all’azienda. I due ragazzini di 15 anni sono stati affidati alla 35enne. La madre della ragazzina non poteva venire per problemi di salute. I servizi sociali saranno avvisati.