Sfregio agli uomini e le donne in divisa. A Pisa, durante il corteo promosso dalla Cgil, alcuni collettivi studenteschi hanno lanciato palloncini contenente vernice bianca contro la polizia. Ma non solo, perché non sono mancati slogan contro le politiche europee di riarmo e il governo Meloni.

“Quanto accaduto oggi a Pisa durante il corteo studentesco in occasione dello sciopero generale, con il lancio di palloncini di vernice contro gli uomini e le donne in divisa schierati davanti all’Auditorium Toniolo, è un gesto inaccettabile che offende chi ogni giorno garantisce ordine, sicurezza e convivenza civile. All’interno dell’Auditorium si stava tenendo un convegno sul futuro dell’area di Santa Chiara, un argomento che interessa moltissimi pisani. Esprimo la mia piena e convinta solidarietà agli agenti colpiti e a tutto il personale impegnato nel servizio di ordine pubblico: il dissenso e la protesta sono diritti sacri in una democrazia, ma non possono mai trasformarsi in intimidazione o aggressione verso chi svolge il proprio dovere al servizio dello Stato e dei cittadini. Proprio per questo nei prossimi giorni andrò a portare personalmente la mia vicinanza a Carabinieri, agenti di Polizia e Guardia di Finanza, per ribadire il nostro sostegno concreto e umano a chi tutela quotidianamente la comunità“. A dichiararlo, in una nota, è Diego Petrucci, consigliere regionale di fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano.

Anche la leghista Susanna Ceccardi, attraverso un video, ha voluto esprimere la propria condanna nei confronti del gesto dei collettivi: “Chi aggredisce e umilia le donne e gli uomini in divisa manca di rispetto allo Stato e a tutti i cittadini. La protesta non può mai diventare prevaricazione. Totale solidarietà alle nostre Forze dell’Ordine”.