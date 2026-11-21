Cosa ci fa un magistrato di lungo corso e ancora in attività nel corteo degli antagonisti contro il governo? Esercita il suo diritto di cittadino di manifestare, senza dubbio, anche se non fornisce un bello spot per la categoria; non è un’immagine edificante quella di un rappresentante del potere che dovrebbe essere il più imparziale che scende in piazza e prende parte.

Di certo, vostro onore in piazza fa politica. Forse cerca anche nuove leve da avviare alla carriera in toga, gente tosta, non come i suoi colleghi attuali, che poco apprezza, come documentano le frasi intercettate ai tempi in cui forniva supporto morale all’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, oggi europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, per gestire la sua vicenda giudiziaria. «Questi giovani magistrati sono cresciuti con la tv di Silvio Berlusconi, non hanno empatica politica, non hanno una conoscenza della realtà sociale, sono ragazzi di famiglie benestanti che hanno vinto un concorso...», diceva sconsolato il giudice all’amico, accusato di associazione a delinquere, peculato e truffa aggravata, oltre ad altri capi d’imputazione minori. «Questi non sanno un cazzo della Calabria».

Tra i duri e puri di Cosenza, le bandiere rosse e quelle della Palestina invece, il giudice Emilio Sirianni si trova come un pesce nell’acqua. Il corteo era contro il governo e il carovita, e per questo la presenza del dottore appare politicamente poco opportuna ed economicamente stravagante. Di politica, Sirianni ne fa già abbastanza, essendo uno degli uomini di punta nel Mezzogiorno di Magistratura Democratica, la corrente più a sinistra dell’Associazione Nazionale Magistrati. «Md è nata con la cultura della corporazione, sul presupposto di essere di parte, dalla parte del più debole, perché è scritto nella Costituzione (dove?, ndr)», pensa la toga, come riportato nel libro “Lobby e logge”, Rizzoli, scritto a quattro mani da Alessandro Sallusti e Luca Palamara.

Quanto alla questione economica, l’orgoglioso partigiano del diritto appartiene a una categoria che non può lamentarsi molto dell’inflazione. Giusto il mese scorso una sentenza ha riconosciuto ai magistrati adeguamenti salariali per quasi un miliardo, il che significa settantamila euro a testa in media per gli arretrati, e dodicimila euro all’anno di aumento d’ora in poi. Ci permettiamo poi di far notare un altro particolare non irrilevante. Lo sciopero di ieri era indetto dalla Cgil, il sindacato rosso. Sirianni non è solo un magistrato, ma un giudice del lavoro. Che un giorno si trovasse a giudicare vertenze in cui l’organizzazione di Maurizio Landini o qualche suo esponente è parte in causa non sarebbe quindi una cosa stupefacente. È il caso quindi di comparire in una piazza dove brulicano le bandiere del sindacato?

Giova ripeterlo, Sirianni in piazza, con i jeans e lo zainetto, come fosse un ragazzo che approfitta della giornata di sciopero per non andare a scuola e non un magistrato di Corte d’Appello, non fa nulla di male. Però lascia mortificato chi dalla giustizia e dai suoi sacerdoti si aspetterebbe altro.

D’altronde, in passato il suo comportamento ha lasciato perplesso anche più di un suo collega. Il rapporto con Mimmo Lucano, al quale la toga, quando il sindaco era sotto processo, dava consigli giuridici e dritte mediatiche, interessò il Consiglio Superiore della Magistratura. Si ricordano a riguardo i giudizi sferzanti nei confronti del procuratore Nicola Gratteri, reo di non aver difeso a spada tratta in tv il primo cittadino riacese, che aveva trasformato il proprio paese in una sorta di comunità di migranti. «È un fascista di merda, mediocre e ignorante. E Marco Minniti (ai tempi ministro dell’Interno molto attivo nella lotta all’immigrazione clandestina, ndr) è uno pseudocomunista burocrate che ha leccato il culo a Massimo D’Alema tutta la vita».

Il Csm archiviò la pratica disciplinare su Sirianni. Però, qualche tempo dopo, l’organo costituzionale decise di non confermarlo come presidente della sezione Lavoro della Corte d’Appello di Catanzaro, ritenendolo responsabile di comportamenti «incompatibili con i requisiti di autorevolezza e indipendenza richiesti per un incarico direttivo». Intendiamoci, nessuno si permette di mettere in dubbio l’indipendenza della magistratura, e quindi il diritto della toga calabrese in questione di partecipare a tutte le manifestazioni che vuole accompagnandosi con chi forse sente più affine a sé, però questo valore costituzionale non è un lasciapassare per sottrarsi al giudizio pubblico. Noi abbiamo riportato il fatto e detto cosa ne pensiamo.