Regina Coeli, follia di un detenuto: cosa state vedendo, da non credere

06 gennaio 2022 a

a

a

Già in carcere per reati di furto e droga, il 25enne Lorenzo Meloni è stato condannato a ulteriori dice mesi di reclusione per essere stato trovato in possesso di un micro cellulare. Quest’ultimo era stato ingoiato dal ragazzo romano insieme al carica batterie: in questo modo pensava di farla franca, ma aveva fatto male i conti, date le immediate ripercussioni fisiche che lo hanno fatto scoprire.

Morta a 45 anni in strada: Firenze sconvolta, chi era davvero questa senzatetto

Per la paura di essere scoperto, il 25enne è infatti andata nel panico e così ha deciso di infilare tutto in un sacchetto in lattice e di ingoiarlo, ovviamente con l’intento di recuperarlo in un secondo momento. I fatti risalgono al 27 ottobre 2021, ma soltanto adesso è arrivata la condanna a ulteriori dieci mesi di carcere. Il ragazzo usava il cellulare in tutta tranquillità per avere contatti con il mondo esterno. A un certo punto, però, ha sentito le guardie carcerarie passare per i corridoi e deve essersi intimorito, decidendo di ingoiare il cellulare e il carica batterie.

"Cadaveri a vista". L'orrore totale al cimitero di Poggioreale: Napoli, un macabro incidente

Dopo pochi minuti ha accusato un malore e ha chiamato i medici. Accompagnato verso l’infermeria della casa circondariale, non ha fatto in tempo ad arrivarci che ha vomitato tutto tra le scale della struttura. A quel punto gli agenti hanno notato il sacchetto che conteneva il micro cellulare e il caricatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.