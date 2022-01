Roma, il nobile spennato dalla modella dell'est? "Sta con me per soldi? Forse, ma ritiro la denuncia"

08 gennaio 2022 a

a

a

Una vicenda grottesca, di cui vi abbiamo dato conto ieri, e che ha dell'assurdo. La vicenda è quella che riguarda il principe di Linguaglossa, Giacomo Bonanno, 52 anni, il quale - e questo è il capitolo della vigilia - ha denunciato la sua compagna, la 36enne Tanya Yashenko, bielorussa, che in due anni gli ha quasi del tutto svuotato il conto corrente.

Lei è una bellissima modella dell'est Europa, conosciuta nell'ottobre del 2019 in un locale di Roma: dunque la scintilla, l'amore e i regali costosissimi di lui. Tra questi un Bed and Breakfast da 58mila euro e una Mercedes da 80 mila euro. Ma anche molti viaggi extralusso in alberghi a 5 stelle in mete da sogno quali San Diego, Montecarlo, Beverly Hills, Cannes, Maldive, Dubai e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo, anche molti bonifici da importi generosissimi per concederle tutto il lusso che Tanya desiderava.

Si fidanza con la modella: conto corrente svuotato in 2 anni: trema la Roma bene, chi è quest'uomo

Nella sua stessa denuncia, il nobile parlava di circonvenzione di incapace. Ora, però, la novità. Giuseppe Scarpa ha infatti raggiunto telefonicamente Giacomo Bonanno, il quale si è mostrato assai confuso: "Con lei va tutto bene", ha esordito. E ancora: "Spero che non stia con me per soldi". E già qui, qualche dubbio viene.

Dunque, a stretto giro di posta, la più spiazzante delle rilevazioni: "In realtà non ci siamo lasciati. La vicenda è complessa perché anche lei mi ha denunciato in passato, lo scorso aprile, per stalking e lesioni. Ma dopo quella denuncia non ci siamo lasciati, la mia signora mi dà molte possibilità".

Quando gli viene chiesto perché, a suo parere, la bielorussa stia con lui, il nobile risponde: "Vede, da parte mia c'è un sentimento puro. Spero che ci sia un sentimento anche da parte sua, ma forse c'è un interesse economico. Non saprei. In certi casi potrebbe essere normale fare tutti quei regali così costosi. Lei in questi anni, invece, mi ha regalato la sua presenza". E ancora: "Nonostante l'abbia denunciata i primi di dicembre, abbiamo passato il Natale e il Capodanno insieme. È una storia complessa. E forse ritirerò la denuncia", conclude. E il caos regna sovrano...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.