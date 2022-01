Virginia Coccia, un drammatico record al tempo del Covid: quante volte si è infettata. Un caso inspiegabile

11 gennaio 2022 a

Positiva al Covid per ben tre volte in meno di un anno. È la storia di Virginia Coccia, una donna romana che pare essere stata reinfettata dalla variante Omicron. Per ora il condizionale è d’obbligo perché bisogna aspettare l’esito del sequenziamento del tampone, ma di certo c’è che la signora si è ritrovata positiva già in tre occasioni.

Un caso abbastanza particolare, per quanto la reinfezione sia possibile, soprattutto adesso che la variante Omicron sta diventando predominante anche in Italia, con la sua maggior contagiosità. “La mia dottoressa - ha spiegato Virginia Coccia, che è tornata negativa soltanto qualche giorno fa - temendo potesse trattarsi della nuova variante, ha subito avvisato la Asl per sequenziale il mio tampone. Sono stata contattata e, da quanto ho capito, hanno recuperato il molecolare nel centro di analisi, ma da allora non ho più saputo nulla”.

La donna ha criticato il sistema di gestione del Covid: “Abbiamo capito che c’è qualche falla, c’è molta meno efficienza rispetto a un anno fa, anche per esempio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti delle famiglie in isolamento. Purtroppo lo so bene per esperienza. Uno può prendersela con i no-vax magari a livello ideologico, ma il vero problema è lo Stato che non tutela i cittadini”.

