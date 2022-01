Bollettino 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 decessi. Tornano a salire i ricoveri in intensiva, la Regione più a rischio

20 gennaio 2022 a

a

a

Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia ci sono 188.797 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.110.266 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 192.320 con 1.181.889 test). Aumentano i morti: si registrano infatti 385 decessi (contro i 380 di mercoledì 19 gennaio) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 142.590. E salgono anche i ricoveri in terapia intensiva: a oggi ci sono 1.698 pazienti (più 10 rispetto a ieri). Mentre i ricoveri nei reparti ordinari crescono di 159 unità (ieri +52), 19.659 in tutto. I guariti invece sono 143.029. Il tasso di positività passa dal 16,3 al 17 per cento.

A livello territoriale, la regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 33.676 contagi, seguita da Veneto (+21.833), Emilia Romagna (+20.140), Campania (+16.977) e Piemonte (+15.328).

Secondo gli esperti siamo nella fase acuta della quarta ondata ma la curva sta gradualmente rallentando. Se si trattasse davvero di una frenata si potrebbe presupporre che dalla prossima settimana la curva scenda costantemente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.