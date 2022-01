Napoli, commercialista latitante arrestato in pizzeria: riconosciuto grazie ai controlli del Green pass

24 gennaio 2022 a

Stavano controllando i green pass e hanno così trovato un latitante. È accaduto a Napoli, dove la Guardia di Finanza ha rintracciato così in una pizzeria di Agnano, quartiere nella zona flegrea, un commercialista di 48 anni, di origini partenopee ma residente in Ungheria, destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in esecuzione di una sentenza di condanna emessa a maggio 2019 e diventata definitiva a luglio 2021. Ora è in carcere dove deve scontare una pena residua di quasi cinque anni.

A finire in manette Andrea Vetromile, commercialista per anni consulente dell'ex senatore di FI Sergio De Gregorio e dell'ex direttore de L'Avanti Valter Lavitola. L'arresto risale allo scorso 15 gennaio. Vetromile ha rivelato agli inquirenti, tra l'altro, i meccanismi della cosiddetta compravendita dei senatori e le operazioni grazie alle quali sono stati accantonati fondi neri all'estero attraverso i contributi per l'editoria. Deve scontare una condanna definitiva per estorsione.

I finanzieri, dopo avere controllato i certificati verdi delle persone presenti nella pizzeria, hanno anche segnalato tutti i nominativi raccolti alla sala operativa che ha eseguito un approfondimento consultando i database delle forze dell'ordine. È stato così che è emersa la condanna definitiva di Vetromile, che era in possesso di un Green pass regolare e che è stato arrestato e condotto in carcere. Secondo quanto emerso da tempo faceva la spola tra Italia e l'Ungheria, dove risulta residente.

