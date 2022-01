Vicenza, "l'angelo bianco" del Covid: l'inquietante mistero ad alta quota

29 gennaio 2022 a

Una figura misteriosa osserva dall'alto il piccolo paese di Arcugnano, nella frazione di Torri in provincia di Vicenza. Si tratta di un manichino bianco senza espressione, messo in posizione seduta su uno dei bracci ferrosi della croce che domina la località. L'idea, stando a quanto riportano quotidiani locali come il Gazzettino, sarebbe stata di un artista che per ora resta sconosciuto.

L'opera nel frattempo è stata ribattezzata "l'angelo bianco". Di certo, anche per via delle dimensioni e del colore, non passa inosservata. A poterla ammirare, comunque, non sono stati solo i cittadini di Acugnano, ma anche tutto il popolo online. In rete, infatti, è stato diffuso un video realizzato con un drone dall'alto da CharliePix, all'anagrafe Charles Hancock, per tutti Charlie. In questo modo, tutti hanno potuto conoscere ogni particolare del manichino.

Le immagini sono diventate virali in breve tempo. Sono state notate perfino dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha detto di aver gradito questo personaggio. "L'opera, al momento anonima, ha destato curiosità nella popolazione ed è stata interpretata come speranza e buon auspicio per l'uscita dalla pandemia", ha scritto il governatore. Nel frattempo il sindaco di Arcugnano Paolo Pellizzari avrebbe invitato l'ideatore dell'opera a farsi avanti, mostrandosi a tutti.

